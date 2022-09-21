Жители Тюменской области не могут поставить автомобили на учет, через платформу «Госуслуги» из-за того, что сервис МВД перестал работать. Информацией пользователи делятся в социальных сетях.
«Как вы записывайтесь в ГАИ на регистрацию машины? С той ночи невозможно зайти на сайт», — поинтересовался Юрий Корнеев, прикрепив к посту скрин с «Госуслуг».
Тюменцы стали озвучивать свои предположения, почему сервис МВД парализовало. «Госуслуги» стоят почти колом. Все ж ринулись повестки смотреть. И он с обеда вчера лег. Я не могу зайти анкету заполнить», — написала пользователь с ником Мобис Трэвел. В комментариях к опубликованному в группе «Мамочки 72» посту, между жителями региона возник спор. «Какие повестки? Их дают только на бумаге, лично в руки. По интернету ничего не рассылают никогда. Она считается врученной только тогда, когда ее вручили в руки именно человеку. А на почту отправить — это с тем же успехом можно почтой России разослать», — ответила Наталья Кузнецова.
Агентство направило письменный запрос в МВД России. Ответ на него ожидается.
Тюменцы не могут поставить автомобили на учет через «Госуслуги», так как сервис МВД не работает
Фото: Юрий Корнеев
Тюменцы сообщают, что сервис не отвечает со вчерашнего дня
Читатель URA.RU
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Жители Тюменской области не могут поставить автомобили на учет, через платформу «Госуслуги» из-за того, что сервис МВД перестал работать. Информацией пользователи делятся в социальных сетях. «Как вы записывайтесь в ГАИ на регистрацию машины? С той ночи невозможно зайти на сайт», — поинтересовался Юрий Корнеев, прикрепив к посту скрин с «Госуслуг». Тюменцы стали озвучивать свои предположения, почему сервис МВД парализовало. «Госуслуги» стоят почти колом. Все ж ринулись повестки смотреть. И он с обеда вчера лег. Я не могу зайти анкету заполнить», — написала пользователь с ником Мобис Трэвел. В комментариях к опубликованному в группе «Мамочки 72» посту, между жителями региона возник спор. «Какие повестки? Их дают только на бумаге, лично в руки. По интернету ничего не рассылают никогда. Она считается врученной только тогда, когда ее вручили в руки именно человеку. А на почту отправить — это с тем же успехом можно почтой России разослать», — ответила Наталья Кузнецова. Агентство направило письменный запрос в МВД России. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что повестки в рамках объявленной 21 сентября 2022 года Владимиром Путиным частичной мобилизации рассылаться через сервис «Госуслуги» не будут. С таким сообщением выступили в Минцифры РФ.