Жители Тюменской области не могут поставить автомобили на учет через платформу «Госуслуги»

Тюменцы сообщают, что сервис перестал работать еще вчера Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области не могут поставить автомобили на учет, через платформу «Госуслуги» из-за того, что сервис МВД перестал работать. Информацией пользователи делятся в социальных сетях.

«Как вы записывайтесь в ГАИ на регистрацию машины? С той ночи невозможно зайти на сайт», — поинтересовался Юрий Корнеев, прикрепив к посту скрин с «Госуслуг».

Тюменцы стали озвучивать свои предположения, почему сервис МВД парализовало. «Госуслуги» стоят почти колом. Все ж ринулись повестки смотреть. И он с обеда вчера лег. Я не могу зайти анкету заполнить», — написала пользователь с ником Мобис Трэвел. В комментариях к опубликованному в группе «Мамочки 72» посту, между жителями региона возник спор. «Какие повестки? Их дают только на бумаге, лично в руки. По интернету ничего не рассылают никогда. Она считается врученной только тогда, когда ее вручили в руки именно человеку. А на почту отправить — это с тем же успехом можно почтой России разослать», — ответила Наталья Кузнецова.

Агентство направило письменный запрос в МВД России. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что повестки в рамках объявленной 21 сентября 2022 года Владимиром Путиным частичной мобилизации рассылаться через сервис «Госуслуги» не будут. С таким сообщением выступили в Минцифры РФ.

Тюменцы не могут поставить автомобили на учет через «Госуслуги», так как сервис МВД не работает Фото: Юрий Корнеев