В Тобольске разразился скандал из-за уличного освещения

Жители Тобольска недовольны тем, что в центре города нет освещения. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск». Также на темноту жалуются жители и других районов города.
«Центр города, центральный универмаг. Темнота», — написал анонимный автор поста.
В комментариях тоболяки поддержали автора, сообщая, что в некоторых районах города также отсутствует освещение. «10 микрорайон, проезд от здания прокуратуры до шиномонтажки — темень. Какое-то издевательство на протяжении всего лета днем горят, а ночью нет», — написала Оксана Кузьминова. «У ЦУМа тьма. И спортивный комплекс „Тигренок“ рядом, также во тьме вечной», — высказалась Екатерина Кордюкова. «Кооперативная всю жизнь была темной улицей», — дополнила Светлана Бабкина.
В администрации Тобольска агентству сообщили, что в настоящий момент на многих территориях началась финальная стадия по благоустройству, поэтому в результате пусконаладочных работ могут возникать проблемы с освещением. «Действительно во многих частях города система освещения и так требует модернизации. Мы берем это во внимание, в течении ближайших трех лет работы будут проведены», — пояснили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени устроили скандал из-за отсутствия освещения на набережной. Тюменцы считают, что фонари включают позже необходимого.
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Жители Тобольска недовольны тем, что в центре города нет освещения. Соответствующий пост был опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Тобольск». Также на темноту жалуются жители и других районов города. «Центр города, центральный универмаг. Темнота», — написал анонимный автор поста. В комментариях тоболяки поддержали автора, сообщая, что в некоторых районах города также отсутствует освещение. «10 микрорайон, проезд от здания прокуратуры до шиномонтажки — темень. Какое-то издевательство на протяжении всего лета днем горят, а ночью нет», — написала Оксана Кузьминова. «У ЦУМа тьма. И спортивный комплекс „Тигренок“ рядом, также во тьме вечной», — высказалась Екатерина Кордюкова. «Кооперативная всю жизнь была темной улицей», — дополнила Светлана Бабкина. В администрации Тобольска агентству сообщили, что в настоящий момент на многих территориях началась финальная стадия по благоустройству, поэтому в результате пусконаладочных работ могут возникать проблемы с освещением. «Действительно во многих частях города система освещения и так требует модернизации. Мы берем это во внимание, в течении ближайших трех лет работы будут проведены», — пояснили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени устроили скандал из-за отсутствия освещения на набережной. Тюменцы считают, что фонари включают позже необходимого.