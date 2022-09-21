Обматерившие полицейских вахтовики стали уголовниками

В ЯНАО двое нетрезвых граждан ответят за нецензурную брань в адрес сотрудников транспортной полиции

На приезжих рабочих возбудили уголовные дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Двое вахтовиков стали фигурантами уголовного дела за оскорбление представителей власти в ЯНАО. Как сообщили в окружном следственном управлении СКР, мужчины, будучи в нетрезвом состоянии, нецензурно выражались в адрес сотрудников транспортной полиции.

«Следственным отделом по городу Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти)», — говорится в сообщении СКР. Следователи намерены дать самую жесткую правовую оценку по каждому факту совершения противоправных действий в отношении стражей порядка.

Уточняется, что в июне 2022 года в помещении аэропорта г. Новый Уренгой рабочий-вахтовик, находившийся в состоянии алкогольного опьянения публично оскорбил сотрудника полиции. Аналогичная ситуация произошла в июле 2022 года — мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда, также публично оскорбил сотрудника Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте.

Ранее URA.RU рассказывало о привлечении к уголовной ответственности жителя Нового Уренгоя, обматерившего полицейского в День Победы. В Салехарде аналогичное преступление обошлось вахтовику в 20 тысяч рублей.