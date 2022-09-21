Губернатор ХМАО запретила мэрам уходить в отпуска из-за мобилизации

22 сентября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Мэры не могут поехать и в командировки Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила югорским мэрам и их заместителям уходить в отпуска, а также велела отменить все командировки. Об этом шла речь на совещании главы региона с руководителями городов и районов, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте Югры. «Губернатор ХМАО собрала на совещание всех мэров и заявила о том, что все они и их заместители должны оставаться на местах. Все отпуска и командировки запрещены. Глава региона также дала указание, чтобы все муниципалитеты вели активную разъяснительную работу с населением», — рассказал один из мэров, присутствовавших на совещании. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила югорским мэрам и их заместителям уходить в отпуска, а также велела отменить все командировки. Об этом шла речь на совещании главы региона с руководителями городов и районов, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте Югры. «Губернатор ХМАО собрала на совещание всех мэров и заявила о том, что все они и их заместители должны оставаться на местах. Все отпуска и командировки запрещены. Глава региона также дала указание, чтобы все муниципалитеты вели активную разъяснительную работу с населением», — рассказал один из мэров, присутствовавших на совещании. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО подтвердили эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.