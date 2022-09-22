Эрдоган собирает экстренное заседание из-за России

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Эрдоган проведет встречу на высшем уровне Фото:

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в пятницу проведет экстренное заседание на высоком уровене работе в стране российской платежной системы «Мир». Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Обсудят договоренности с Россией, недавнюю нестабильность на стамбульской бирже и общую экономическую ситуацию», — сообщают источники Reuters.

Ранее ряд банков в Турции перестали принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган в пятницу проведет экстренное заседание на высоком уровене работе в стране российской платежной системы «Мир». Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Обсудят договоренности с Россией, недавнюю нестабильность на стамбульской бирже и общую экономическую ситуацию», — сообщают источники Reuters. Ранее ряд банков в Турции перестали принимать карты «Мир». Оператор платежной системы назвал преувеличенными эти проблемы, не увидев «катастрофического снижения объема» платежей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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