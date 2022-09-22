Кремль прокомментировал ситуацию с теми, кто хочет уехать из РФ из-за мобилизации

Песков: по вопросу очередей на границах и билетов в другие страны нужно обращаться в Минобороны
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Дмитрий Песков ответил на вопросы об очередях на границе РФ Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

По информации о текущей ситуации на границах РФ из-за объявленной мобилизации нужно обращаться в соответствующее ведомство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередях, которые образовались на границе РФ, и о билетах в другие страны, которые скупают россияне.

«Все детали, связанные с мобилизацией, определяют и доводятся до сведения регионов Минобороны России. Нужно обращаться в Минобороны. Понятно, что возникают вопросы, их нужно доводить до сведения Минобороны», — сказал он на конференц-колле.

Президент РФ Владимир Путин в ходе спецоперации объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие специальности, призвать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

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По информации о текущей ситуации на границах РФ из-за объявленной мобилизации нужно обращаться в соответствующее ведомство. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об очередях, которые образовались на границе РФ, и о билетах в другие страны, которые скупают россияне. «Все детали, связанные с мобилизацией, определяют и доводятся до сведения регионов Минобороны России. Нужно обращаться в Минобороны. Понятно, что возникают вопросы, их нужно доводить до сведения Минобороны», — сказал он на конференц-колле. Президент РФ Владимир Путин в ходе спецоперации объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Мобилизации подлежат бывшие военные, имеющие специальности, призвать в первую очередь могут солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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