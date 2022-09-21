Экс-председатель суда в ЯНАО вернулась на прежнюю должность

В ЯНАО председатель суда вернулась после конфликта с коллегой и перестановок

В настоящее время Любовь Мизинова снова исполняет обязанности председателя горсуда Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Любовь Мизинова, освободившая кресло председателя Ноябрьского городского суда 22 октября 2021 года, вернулась к своим обязанностям. Как сообщается на сайте горсуда, назначение состоялось в начале сентября этого года.

«Назначена приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 09.09.2022 года», — говорится в разделе «Состав суда». Статус Мизиновой — «исполняющая обязанности председателя».

Ранее исполнявшая обязанности председателя Елена Бажева в настоящее время находится в статусе судьи. В суд был направлен запрос о том, кто в настоящее время занимает посты заместителей председателя по гражданским и уголовным делам, на момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что в суде Ноябрьска произошел конфликт, к котором Совет судей ЯНАО встал на сторону председателя Любови Мизиновой. В настоящее время оппонент Мизиновой вышел на пенсию, а зам председателя горсуда Владимир Курец занял пост в горсуде Салехарда.