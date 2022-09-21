Обвиняемая в крупной краже отправлена под арест на два месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени отправили под арест Инессу Бранденбург, которая в 2018 году в составе ОПГ ограбила «Сибирский банк реконструкции и развития» на 561 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Инесса Бранденбург (1969 года рождения), обвиняемая в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, будет находиться под стражей по 27 ноября. Такое решение принял Центральный районный суд Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как ранее писало агентство, в 2018 году Бранденбург и ее сообщники похитили из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» 561 млн рублей. После женщина скрылась и была объявлена в розыск. В июле 2022 года ее задержали на территории Испании и экстрадировали в Тюмень.