21 сентября 2022

Тюменку, укравшую более полумиллиарда рублей, отправили в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, девушка, арест, заключение, женщина, преступница, наручники
Обвиняемая в крупной краже отправлена под арест на два месяца Фото:

В Тюмени отправили под арест Инессу Бранденбург, которая в 2018 году в составе ОПГ ограбила «Сибирский банк реконструкции и развития» на 561 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Инесса Бранденбург (1969 года рождения), обвиняемая в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, будет находиться под стражей по 27 ноября. Такое решение принял Центральный районный суд Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Как ранее писало агентство, в 2018 году Бранденбург и ее сообщники похитили из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» 561 млн рублей. После женщина скрылась и была объявлена в розыск. В июле 2022 года ее задержали на территории Испании и экстрадировали в Тюмень.

Инесса Бранденбург
Фото:

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В Тюмени отправили под арест Инессу Бранденбург, которая в 2018 году в составе ОПГ ограбила «Сибирский банк реконструкции и развития» на 561 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Инесса Бранденбург (1969 года рождения), обвиняемая в краже, совершенной организованной группой, в особо крупном размере, будет находиться под стражей по 27 ноября. Такое решение принял Центральный районный суд Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, в 2018 году Бранденбург и ее сообщники похитили из хранилища «Сибирского банка реконструкции и развития» 561 млн рублей. После женщина скрылась и была объявлена в розыск. В июле 2022 года ее задержали на территории Испании и экстрадировали в Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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