Депутаты Госдумы просят «бронь» от мобилизации для аграриев

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска, Армия россии
В войска требуются механизаторы, у которых сейчас посевная Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Сергей Лисовский, избравшийся от партии «Единая Россия» в Курганской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU.

«У нас со всех регионов пришли обращения — дергают механизаторов (призывают по частичной мобилизации — прим. URA.RU), а у нас сейчас в части регионов еще уборка не закончилась. Плюс посевная начинается. И мы, конечно, хотим обратиться в Минобороны по поводу работников села. Подготовили такой документ», — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский.

Солидарен с этим мнением и другой депутат Госдумы Николай Новичков, избравшийся от ХМАО от партии «Справедливая Россия — За правду». Однако народный избранник считает, что военных о «брони» попросят представители и других отраслей экономики. «Как показывает практика, нужно ждать еще предложений о „брони“. Предложения такие точно будут возникать. За нефтяников попросят, за IT-шников, за преподавателей сельских школ. И каждый раз хочется помочь, но каждый раз мы встаем перед моральным выбором», сказал Новичков.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Депутат Госдумы Сергей Лисовский, избравшийся от партии «Единая Россия» в Курганской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «У нас со всех регионов пришли обращения — дергают механизаторов (призывают по частичной мобилизации — прим. URA.RU), а у нас сейчас в части регионов еще уборка не закончилась. Плюс посевная начинается. И мы, конечно, хотим обратиться в Минобороны по поводу работников села. Подготовили такой документ», — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Солидарен с этим мнением и другой депутат Госдумы Николай Новичков, избравшийся от ХМАО от партии «Справедливая Россия — За правду». Однако народный избранник считает, что военных о «брони» попросят представители и других отраслей экономики. «Как показывает практика, нужно ждать еще предложений о „брони“. Предложения такие точно будут возникать. За нефтяников попросят, за IT-шников, за преподавателей сельских школ. И каждый раз хочется помочь, но каждый раз мы встаем перед моральным выбором», сказал Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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