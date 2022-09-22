Депутаты Госдумы просят «бронь» от мобилизации для аграриев

22 сентября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

В войска требуются механизаторы, у которых сейчас посевная Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы Сергей Лисовский, избравшийся от партии «Единая Россия» в Курганской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «У нас со всех регионов пришли обращения — дергают механизаторов (призывают по частичной мобилизации — прим. URA.RU), а у нас сейчас в части регионов еще уборка не закончилась. Плюс посевная начинается. И мы, конечно, хотим обратиться в Минобороны по поводу работников села. Подготовили такой документ», — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Солидарен с этим мнением и другой депутат Госдумы Николай Новичков, избравшийся от ХМАО от партии «Справедливая Россия — За правду». Однако народный избранник считает, что военных о «брони» попросят представители и других отраслей экономики. «Как показывает практика, нужно ждать еще предложений о „брони“. Предложения такие точно будут возникать. За нефтяников попросят, за IT-шников, за преподавателей сельских школ. И каждый раз хочется помочь, но каждый раз мы встаем перед моральным выбором», сказал Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Сергей Лисовский, избравшийся от партии «Единая Россия» в Курганской, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, поддержал обращение комитета по аграрным вопросам федерального парламента к Минобороны о «брони» для аграриев в рамках частичной мобилизации. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «У нас со всех регионов пришли обращения — дергают механизаторов (призывают по частичной мобилизации — прим. URA.RU), а у нас сейчас в части регионов еще уборка не закончилась. Плюс посевная начинается. И мы, конечно, хотим обратиться в Минобороны по поводу работников села. Подготовили такой документ», — сказал депутат Госдумы Сергей Лисовский. Солидарен с этим мнением и другой депутат Госдумы Николай Новичков, избравшийся от ХМАО от партии «Справедливая Россия — За правду». Однако народный избранник считает, что военных о «брони» попросят представители и других отраслей экономики. «Как показывает практика, нужно ждать еще предложений о „брони“. Предложения такие точно будут возникать. За нефтяников попросят, за IT-шников, за преподавателей сельских школ. И каждый раз хочется помочь, но каждый раз мы встаем перед моральным выбором», сказал Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.