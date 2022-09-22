ЕК обсуждает с ЕС гуманитарные визы для россиян из-за мобилизации

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Запросы на получение гуманитарных виз будут рассматриваться индивидуально Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Еврокомиссия обсуждает с государствами, входящими в Евросоюз, получение гуманитарных виз россиянами на фоне частичной мобилизации в РФ. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте ЕК.

«Ситуация беспрецедентная. Принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию… Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», — такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Анита Хипер.

По этой информации, даже запросы на получение гуманитарных виз будут рассматриваться индивидуально. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, заявление сделал глава государства Владимир Путин.

Ранее в рамках санкций против РФ со стороны западных стран из-за начала спецоперации на Украине, Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что власти страны не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим частичной мобилизации, передает Life. Некоторые государства, в том числе Латвия, запретили россиянам въезжать на их территорию, уточняет телеканал 360.

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Еврокомиссия обсуждает с государствами, входящими в Евросоюз, получение гуманитарных виз россиянами на фоне частичной мобилизации в РФ. Трансляция мероприятия шла на официальном сайте ЕК. «Ситуация беспрецедентная. Принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую ситуацию… Мы в контакте с государствами ЕС, оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу», — такое заявление сделала представитель Еврокомиссии Анита Хипер. По этой информации, даже запросы на получение гуманитарных виз будут рассматриваться индивидуально. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, заявление сделал глава государства Владимир Путин. Ранее в рамках санкций против РФ со стороны западных стран из-за начала спецоперации на Украине, Евросоюз приостановил действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что власти страны не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, избегающим частичной мобилизации, передает Life. Некоторые государства, в том числе Латвия, запретили россиянам въезжать на их территорию, уточняет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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