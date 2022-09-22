Киев заявил о «российских шпионах» в оборонном секторе страны

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Представитель Владимира Зеленского сообщил о российских шпионах на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У России есть агенты в оборонном секторе Украины, которые передают информацию в Москву, это позволяет РФ предвидеть действия Украины на поле боя. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский, сообщает издание Reuters.

«Мы не можем недооценивать. У их главного разведывательного управления много агентуры, в том числе в нашем оборонном секторе. Я думаю, что они понимают следующие шаги наших вооруженных сил», — говорится в информации издания.

Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение жителей Донбасса от геноцида Киева.

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У России есть агенты в оборонном секторе Украины, которые передают информацию в Москву, это позволяет РФ предвидеть действия Украины на поле боя. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский, сообщает издание Reuters. «Мы не можем недооценивать. У их главного разведывательного управления много агентуры, в том числе в нашем оборонном секторе. Я думаю, что они понимают следующие шаги наших вооруженных сил», — говорится в информации издания. Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение жителей Донбасса от геноцида Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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