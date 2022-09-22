Киев заявил о «российских шпионах» в оборонном секторе страны 22 сентября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 + Представитель Владимира Зеленского сообщил о российских шпионах на Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У России есть агенты в оборонном секторе Украины, которые передают информацию в Москву, это позволяет РФ предвидеть действия Украины на поле боя. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский, сообщает издание Reuters. «Мы не можем недооценивать. У их главного разведывательного управления много агентуры, в том числе в нашем оборонном секторе. Я думаю, что они понимают следующие шаги наших вооруженных сил», — говорится в информации издания. Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение жителей Донбасса от геноцида Киева. У России есть агенты в оборонном секторе Украины, которые передают информацию в Москву, это позволяет РФ предвидеть действия Украины на поле боя. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский, сообщает издание Reuters. «Мы не можем недооценивать. У их главного разведывательного управления много агентуры, в том числе в нашем оборонном секторе. Я думаю, что они понимают следующие шаги наших вооруженных сил», — говорится в информации издания. Спецоперация на территории Украины проходит вынужденно. Ее главная цель — демилитаризация и денацификация территории, а также спасение жителей Донбасса от геноцида Киева. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям