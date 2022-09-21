Курганские силовики задержали местного жителя, призывавшего убивать неславян

Житель Кургана был задержан сотрудниками ФСБ после экстремистских комментариев в интернете Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Курганское управление ФСБ задержало 38-летнего жителя областного центра, который подозревается в экстремистской деятельности по отношению к лицам неславянской внешности. Призывы к расправе над такими гражданами он размещал в сети интернет, сообщили в управлении.

«Размещал комментарии к новостным материалам, которые <…> содержат признаки призыва к осуществлению насильственных действий в отношении неславянских народов», — информирует управление ФСБ. Выводы были сделаны при помощи экспертной группы.

Мужчина помещал комментарии на своей странице в соцсети и публиковал к ним сопроводительные надписи экстремистского характера. Эти высказывания «способствуют возбуждению в обществе межнациональной и межрелигиозной розни и вражды», отметили эксперты.

После встречи с силовиками задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области был признан виновным за призывы в интернете к расправе над членами правительства страны. Мужчину приговорили к штрафу в размере 330 тысяч рублей.