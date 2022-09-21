По словам рыбака, щука была большая и сильная, сильно сопротивлялась Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Житель Тюмени поймал на рыбалке огромную щуку, но решил пощадить ее. Пост с фотографиями улова тюменец опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Был сегодня такой интересный момент, поймал хорошую щуку, а в пасти у нее был застегнутый карабин от кукана. Представьте себе, она была когда-то поймана человеком, смогла от него уйти, жила с железкой в жабрах и снова попалась человеку! Капец, в такой огромной реке не погибла, не ушла куда-то и клюнула, попавшись снова человеку. Просто не подобрать слов, фартовая бестия! Безусловно заслужила жизнь, и была отпущена в свою стихию», — написал Сергей Лобов.

Тюменский рыбак рассказал о том, что рыба была немаленькая и сильно сопротивлялась, но ему удалось повернуть ситуацию в свою пользу. «Ну и дала жару, адреналин не утихает в крови», — дополнил тюменец. Комментаторы порадовались улову Лобова. «Огонь», — написал Дмитрий Туманский.

Ранее URA.RU писало о том, что рыбака из Тюмени жители ХМАО назвали маньяком, за то, как он обращался с рыбой. На фотографии тюменец держал улов за глаза, что в кругу рыбаков считается неприемлемым.