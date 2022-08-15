Тюменца, поймавшего огромную щуку в ХМАО, обозвали маньяком. Фото

15 августа 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел похвастаться трофеем, но получил волну осуждения Фото: Александр Елизаров © URA.RU Рыбак из Тюмени похвастался огромной щукой, пойманной в ХМАО, однако коллеги по хобби обвинили его в негуманности и назвали маньяком из-за способа, которым мужчина держал рыбу. Ситуация развернулась в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Если будете продолжать рыбачить, будет стыдно за такие кадры. Рыба грязная, а уж про „офтальмологический захват“ и говорить не хочется. С трофеем — поздравляю. За фото — дизлайк», — такой комментарий под фото тюменца оставил один из рыбаков. На снимке, который выложил удачливый тюменец, запечатлен его трофей: щука весом более семи килограммов, которую он поймал в Сургутском районе ХМАО. Негодование других рыбаков вызвало то, как мужчина держит рыбу — засунув пальцы ей в глаза. «Г — гуманность. Лучше бы не видела», — написала Елена Иванова. «Маньяк „рыбий глаз“», — отметил Антон Коруковец. Ранее URA.RU писало, что тюменские рыбаки поймали гигантских щук. Одному из жителей области удалось выловить рыбу размером с ребенка. За пальцы, вставленные рыбе в глаза, мужчину назвали маньяком Фото: группа «Рыбалка в Тюменской области»

Рыбак из Тюмени похвастался огромной щукой, пойманной в ХМАО, однако коллеги по хобби обвинили его в негуманности и назвали маньяком из-за способа, которым мужчина держал рыбу. Ситуация развернулась в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Если будете продолжать рыбачить, будет стыдно за такие кадры. Рыба грязная, а уж про „офтальмологический захват“ и говорить не хочется. С трофеем — поздравляю. За фото — дизлайк», — такой комментарий под фото тюменца оставил один из рыбаков. На снимке, который выложил удачливый тюменец, запечатлен его трофей: щука весом более семи килограммов, которую он поймал в Сургутском районе ХМАО. Негодование других рыбаков вызвало то, как мужчина держит рыбу — засунув пальцы ей в глаза. «Г — гуманность. Лучше бы не видела», — написала Елена Иванова. «Маньяк „рыбий глаз“», — отметил Антон Коруковец. Ранее URA.RU писало, что тюменские рыбаки поймали гигантских щук. Одному из жителей области удалось выловить рыбу размером с ребенка.