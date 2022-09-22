Собянин подписал указ о выплатах мобилизованным и их семьям

Мобилизованным москвичам будут платить 50 тысяч рублей ежемесячно

22 сентября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин подписал указ о выплатах в случае ранения и смерти мобилизованных москвичей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованным москвичам и их семьям будет положена выплата в размере 50 тысяч рублей. Деньги будут перечисляться ежемесячно. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. «Определены дополнительные выплаты попавшим под мобилизацию: 50 тысяч ежемесячно на период службы, 1 миллион в случае тяжелого ранения, 500 тысяч в случае легкого ранения. 3 миллиона рублей в случае гибели», — документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Иностранцам, которые подпишут контракт, эти выплаты тоже гарантируются. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Частичная мобилизация россиян будет проходить постепенно, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал 360. В ходе нее будут призваны 300 тысяч резервистов, сообщает Пятый канал.

Мобилизованным москвичам и их семьям будет положена выплата в размере 50 тысяч рублей. Деньги будут перечисляться ежемесячно. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. «Определены дополнительные выплаты попавшим под мобилизацию: 50 тысяч ежемесячно на период службы, 1 миллион в случае тяжелого ранения, 500 тысяч в случае легкого ранения. 3 миллиона рублей в случае гибели», — документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Иностранцам, которые подпишут контракт, эти выплаты тоже гарантируются. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Частичная мобилизация россиян будет проходить постепенно, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал 360. В ходе нее будут призваны 300 тысяч резервистов, сообщает Пятый канал.