Собянин подписал указ о выплатах мобилизованным и их семьям

Мобилизованным москвичам будут платить 50 тысяч рублей ежемесячно
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Лидеры России 2022. Москва, собянин сергей
Сергей Собянин подписал указ о выплатах в случае ранения и смерти мобилизованных москвичей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованным москвичам и их семьям будет положена выплата в размере 50 тысяч рублей. Деньги будут перечисляться ежемесячно. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Определены дополнительные выплаты попавшим под мобилизацию: 50 тысяч ежемесячно на период службы, 1 миллион в случае тяжелого ранения, 500 тысяч в случае легкого ранения. 3 миллиона рублей в случае гибели», — документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Иностранцам, которые подпишут контракт, эти выплаты тоже гарантируются. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Частичная мобилизация россиян будет проходить постепенно, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал 360. В ходе нее будут призваны 300 тысяч резервистов, сообщает Пятый канал.

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Мобилизованным москвичам и их семьям будет положена выплата в размере 50 тысяч рублей. Деньги будут перечисляться ежемесячно. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. «Определены дополнительные выплаты попавшим под мобилизацию: 50 тысяч ежемесячно на период службы, 1 миллион в случае тяжелого ранения, 500 тысяч в случае легкого ранения. 3 миллиона рублей в случае гибели», — документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Иностранцам, которые подпишут контракт, эти выплаты тоже гарантируются. В России с 21 сентября проходит частичная мобилизация. Документ подписал президент РФ Владимир Путин. Частичная мобилизация россиян будет проходить постепенно, такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит телеканал 360. В ходе нее будут призваны 300 тысяч резервистов, сообщает Пятый канал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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