Свердловским офицерам запретили уезжать из дома

Свердловский военкомат опубликовал приказ, запрещающий офицерам покидать место жительства

Свердловские солдаты должны ждать повестку о мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Офицеры из Свердловской области и солдаты запаса, подлежащие частичной мобилизации, не смогут покинуть место жительства без специального разрешения. Соответствующая информация содержится в приказе, опубликованном военным комиссариатом региона.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы города (района) временно запрещается», — говорится в приказе. Им может прийти повестка, по которой офицеры и солдаты запаса должны будут приехать в военкомат.

Организации при этом обязаны рассчитаться с работником, которого призвали, и обеспечить его явку в военкомат. Приказ касается тех, кто постоянно проживает в Свердловской области. Приказ был опубликован 22 сентября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, повестки придут тем, кто уже служил в вооруженных силах и имеет боевой опыт.

Фото: военный комиссариат Свердловской области