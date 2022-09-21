21 сентября 2022

Свердловским офицерам запретили уезжать из дома

Свердловский военкомат опубликовал приказ, запрещающий офицерам покидать место жительства
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной отправной пункт. Курган, армия, солдаты, призывники, новобранцы, вооруженные силы, армейская одежда
Свердловские солдаты должны ждать повестку о мобилизации Фото:
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Офицеры из Свердловской области и солдаты запаса, подлежащие частичной мобилизации, не смогут покинуть место жительства без специального разрешения. Соответствующая информация содержится в приказе, опубликованном военным комиссариатом региона.

«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы города (района) временно запрещается», — говорится в приказе. Им может прийти повестка, по которой офицеры и солдаты запаса должны будут приехать в военкомат.

Организации при этом обязаны рассчитаться с работником, которого призвали, и обеспечить его явку в военкомат. Приказ касается тех, кто постоянно проживает в Свердловской области. Приказ был опубликован 22 сентября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, повестки придут тем, кто уже служил в вооруженных силах и имеет боевой опыт.

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Офицеры из Свердловской области и солдаты запаса, подлежащие частичной мобилизации, не смогут покинуть место жительства без специального разрешения. Соответствующая информация содержится в приказе, опубликованном военным комиссариатом региона. «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы города (района) временно запрещается», — говорится в приказе. Им может прийти повестка, по которой офицеры и солдаты запаса должны будут приехать в военкомат. Организации при этом обязаны рассчитаться с работником, которого призвали, и обеспечить его явку в военкомат. Приказ касается тех, кто постоянно проживает в Свердловской области. Приказ был опубликован 22 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, повестки придут тем, кто уже служил в вооруженных силах и имеет боевой опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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