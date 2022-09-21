Свердловским офицерам запретили уезжать из дома

Офицеры из Свердловской области и солдаты запаса, подлежащие частичной мобилизации, не смогут покинуть место жительства без специального разрешения. Соответствующая информация содержится в приказе, опубликованном военным комиссариатом региона.
«Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы города (района) временно запрещается», — говорится в приказе. Им может прийти повестка, по которой офицеры и солдаты запаса должны будут приехать в военкомат.
Организации при этом обязаны рассчитаться с работником, которого призвали, и обеспечить его явку в военкомат. Приказ касается тех, кто постоянно проживает в Свердловской области. Приказ был опубликован 22 сентября.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, повестки придут тем, кто уже служил в вооруженных силах и имеет боевой опыт.
Офицеры из Свердловской области и солдаты запаса, подлежащие частичной мобилизации, не смогут покинуть место жительства без специального разрешения. Соответствующая информация содержится в приказе, опубликованном военным комиссариатом региона. «Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, солдатам и матросам запаса выезд с места жительства без разрешения военного комиссариата районов (городов) за пределы города (района) временно запрещается», — говорится в приказе. Им может прийти повестка, по которой офицеры и солдаты запаса должны будут приехать в военкомат. Организации при этом обязаны рассчитаться с работником, которого призвали, и обеспечить его явку в военкомат. Приказ касается тех, кто постоянно проживает в Свердловской области. Приказ был опубликован 22 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. По словам главы государства, повестки придут тем, кто уже служил в вооруженных силах и имеет боевой опыт.