Экс-член комиссии ООН назвал главное условие для перелома в спецоперации на Украине. Видео

Экс-член комиссии ООН Никулин: Россия должна на каждую атаку террористов ударами возмездия

22 сентября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Террористы не понимают нормального разговора, уверен эксперт Никулин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перелом в ходе специальной операции на Украине наступит скоро, если Россия будет отвечать на каждую атаку террористов ударами возмездия. Об этом заявил бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, это зависит в значительной степени от того, будет ли Россия «воевать по-настоящему». «Террористы не понимают нормального разговора. Они понимают только ответные удары. Вот Израиль уже 75 лет воюет с террористами и знает, как это надо делать. Нам надо делать точно так же. Каждый обстрел мирных жителей на освобожденной территории должен сопровождаться ударами возмездия. В этом случае перелом наступит скоро», — заявил Никулин Пятому каналу. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Указ о ней подписал президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля ВС РФ проводят спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. В результате действий российских войск под контроль РФ перешли территория ЛНР и Херсонской области и частично ДНР и Запорожская область.

Перелом в ходе специальной операции на Украине наступит скоро, если Россия будет отвечать на каждую атаку террористов ударами возмездия. Об этом заявил бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин. По его словам, это зависит в значительной степени от того, будет ли Россия «воевать по-настоящему». «Террористы не понимают нормального разговора. Они понимают только ответные удары. Вот Израиль уже 75 лет воюет с террористами и знает, как это надо делать. Нам надо делать точно так же. Каждый обстрел мирных жителей на освобожденной территории должен сопровождаться ударами возмездия. В этом случае перелом наступит скоро», — заявил Никулин Пятому каналу. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Указ о ней подписал президент РФ Владимир Путин. С 24 февраля ВС РФ проводят спецоперацию, направленную на денацификацию и демилитаризацию Украины. В результате действий российских войск под контроль РФ перешли территория ЛНР и Херсонской области и частично ДНР и Запорожская область.