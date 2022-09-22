Диетолог Тихомирова рассказала про полезный перекус между завтраком и обедом

Диетолог Тихомирова: между завтраком и обедом можно перекусить фруктами, орехами или шоколадом

23 сентября 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Между завтраком и обедом можно перекусить фруктами или шоколадом, считает Елена Тихомирова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Полезный для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада. Но он подходит только тем, кто в перерыве между приемами пищи испытывает сильный голод. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдет классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 грамм, 20 — 30 грамм орехов, 40 грамм хлеб. Это может быть и какой-то шоколад, 20 — 25 грамм, а то и 30», — объяснила Елена Тихомирова. При этом диетолог отметила, что для правильного питания и поддержания фигуры достаточного есть всего лишь три раза в день. «Перекусы нужны только в том случае, если человеку очень голодно между базовыми приемами пищи, и он прямо не может дотерпеть. А если ему комфортно живется, то нужно есть три раза в день. Это если мы говорим про снижение массы тела. Вес уходит, если мы едим классических три раза в день. А дробный прием пищи каждые три час — это ерунда, этого делать не нужно», — подчеркнула Тихомирова. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи. А также спасает от вечерних перееданий на ночь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полезный для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада. Но он подходит только тем, кто в перерыве между приемами пищи испытывает сильный голод. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова. «Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдет классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 грамм, 20 — 30 грамм орехов, 40 грамм хлеб. Это может быть и какой-то шоколад, 20 — 25 грамм, а то и 30», — объяснила Елена Тихомирова. При этом диетолог отметила, что для правильного питания и поддержания фигуры достаточного есть всего лишь три раза в день. «Перекусы нужны только в том случае, если человеку очень голодно между базовыми приемами пищи, и он прямо не может дотерпеть. А если ему комфортно живется, то нужно есть три раза в день. Это если мы говорим про снижение массы тела. Вес уходит, если мы едим классических три раза в день. А дробный прием пищи каждые три час — это ерунда, этого делать не нужно», — подчеркнула Тихомирова. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи. А также спасает от вечерних перееданий на ночь.