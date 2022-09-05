Эндокринолог Калинчев: полдник спасает от перееданий на ночь

Эндокринолог Калинчев: полдник спасает от перееданий на ночь

06 сентября 2022 в 05:09 Размер текста - 17 +

Полдник спасает от переедания и восполняет нехватку калорий из-за неполноценных завтрака и обеда Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи и спасает от вечерних перееданий на ночь. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Обычно люди обедают на работе в интервале с 13.00 до 15.00. Рабочий день у большинства до 18.00-19.00. Путь домой занимает один-два часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20.00-21.00. То есть мы имеем временной разрыв 7-8 часов. При этом полноценно обедать мало у кого получается. Правильный завтрак вообще большая редкость для работающего человека. И полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не злой от голода. Он нужен и для компенсации нехватки калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи, и в качестве спасения от вечернего переедания на ночь», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, в полдник можно съесть булочку и даже бутерброд. «Я рекомендовал бы есть в полдник кисломолочные продукты, например, творог с йогуртом. Можно съесть сдобную булку, если вы молоды и физически активны в течение дня и у вас нет лишнего веса. При большом временном разрыве между обедом и ужином в полдник можно съесть и бутерброд с мясом, рыбой, сыром, и желательно с добавлением овощей», — уточнил Калинчев. При этом врач подчеркнул важность для здоровья перекусов в течение дня. «Смысл перекусов в исключении длительных периодов голодания, из-за которых часто обостряются хронические заболевания ЖКТ, а также в уменьшении основных приемов пищи. Надо понимать, что для правильного обмена веществ человек должен выедать свою норму КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов — прим. URA.RU). И вот представьте, если ваша норма, скажем, 3000 ккал, ее легче съесть за три приема пищи или за 5-6? И речь идет про правильные продукты, а не конфеты с фастфудом», — отметил он. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила, что лучше всего брать с собой поход или автобусные туры в качестве перекуса. Надолго притупить чувство голода и насытиться с пользой для организма помогают хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полдник помогает компенсировать нехватку калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи и спасает от вечерних перееданий на ночь. Об этом URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Обычно люди обедают на работе в интервале с 13.00 до 15.00. Рабочий день у большинства до 18.00-19.00. Путь домой занимает один-два часа, далее время для приготовления ужина. За стол обычно садятся не раньше 20.00-21.00. То есть мы имеем временной разрыв 7-8 часов. При этом полноценно обедать мало у кого получается. Правильный завтрак вообще большая редкость для работающего человека. И полдник нужен как перекус, чтобы человек смог дотянуть до ужина и приезжал домой не злой от голода. Он нужен и для компенсации нехватки калорий из-за неполноценных предыдущих приемов пищи, и в качестве спасения от вечернего переедания на ночь», — объяснил Алексей Калинчев. По словам диетолога, в полдник можно съесть булочку и даже бутерброд. «Я рекомендовал бы есть в полдник кисломолочные продукты, например, творог с йогуртом. Можно съесть сдобную булку, если вы молоды и физически активны в течение дня и у вас нет лишнего веса. При большом временном разрыве между обедом и ужином в полдник можно съесть и бутерброд с мясом, рыбой, сыром, и желательно с добавлением овощей», — уточнил Калинчев. При этом врач подчеркнул важность для здоровья перекусов в течение дня. «Смысл перекусов в исключении длительных периодов голодания, из-за которых часто обостряются хронические заболевания ЖКТ, а также в уменьшении основных приемов пищи. Надо понимать, что для правильного обмена веществ человек должен выедать свою норму КБЖУ (соотношение калорий, белков, жиров и углеводов — прим. URA.RU). И вот представьте, если ваша норма, скажем, 3000 ккал, ее легче съесть за три приема пищи или за 5-6? И речь идет про правильные продукты, а не конфеты с фастфудом», — отметил он. Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева перечислила, что лучше всего брать с собой поход или автобусные туры в качестве перекуса. Надолго притупить чувство голода и насытиться с пользой для организма помогают хлебцы, орехи, сухофрукты, овощные палочки, фрукты и сыр.