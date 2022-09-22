Олимпийская чемпионка Зайцева: референдумы в Донбассе защитят границы России

22 сентября 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Жители Донбасса высказали желание провести референдумы по вопросу о присоединении к РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Решение о референдумах в Донбассе назрело давно: этого требует народ. Об этом сообщила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева. Она добавила, что благодаря референдумам российские границы будут защищены. «Решение назрело, раз оно обсуждается руководством нашей страны и если этого требует народ. Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей», — отметила она. Она также уверена, что россияне поддержат референдумы, потому что «русские люди всегда всем помогают и защищают, у нас это в менталитете». По ее словам, роль России — здесь защитить братские народы, которые обижают. Зайцева убеждена, что руководство РФ принял правильное решение на этот счет. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Причиной этого стали участившиеся обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, где зимой этого года было введено военное положение, а люди эвакуировались. Теперь граждане этих территорий высказали желание провести референдумы по вопросу о присоединении к РФ. Мероприятия пройдут в конце сентября этого года.

Решение о референдумах в Донбассе назрело давно: этого требует народ. Об этом сообщила двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева. Она добавила, что благодаря референдумам российские границы будут защищены. «Решение назрело, раз оно обсуждается руководством нашей страны и если этого требует народ. Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей», — отметила она. Она также уверена, что россияне поддержат референдумы, потому что «русские люди всегда всем помогают и защищают, у нас это в менталитете». По ее словам, роль России — здесь защитить братские народы, которые обижают. Зайцева убеждена, что руководство РФ принял правильное решение на этот счет. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Причиной этого стали участившиеся обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, где зимой этого года было введено военное положение, а люди эвакуировались. Теперь граждане этих территорий высказали желание провести референдумы по вопросу о присоединении к РФ. Мероприятия пройдут в конце сентября этого года.