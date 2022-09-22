Жителям Свердловской области ответят на вопросы о частичной мобилизации на сайте «Объясняем.рф»

С 22 сентября в РФ запустили сайт «Объясняем.рф», где будут публиковаться ответы на вопросы о частичной мобилизации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителям Свердловской области объяснили, где можно получить ответы на все интересующие вопросы о частичной мобилизации. Ответы можно получить через официальный ресурс правительства « Объясняем.рф ». Также ответы можно получить на горячей линии, набрав номер «122».

«Сайт „Объясняем.рф“ запущен Правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам», — указано в telegram-канале « Объясняем.рф ». Ответы о частичной мобилизации можно найти в разделе «Вопрос-ответ».

Например, свердловчане смогут узнать, кто подлежит призыву, куда именно будут отправлять мобилизованных граждан. Кого мобилизуют в первую очередь и будут ли отправлять солдат-срочников на территорию, где проводится спецоперация.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября президентом России Владимиром Путиным. Министр обороны Сергей Шойгу утверждал, что призыв коснется лишь тех, кто находится в запасе. В первую очередь — служивших в армии, с учетом их специальностей и опыта. Студентов и срочников, отмечал Шойгу, это не затронет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.