Глава из ХМАО пообещал жителям ответить на вопросы о мобилизации

Глава Ханты-Мансийского района (ХМАО) Кирилл Минулин предложил местным жителям задавать ему вопросы о мобилизации в соцсетях. Об этом он написал своем telegram-канале.
«Задавайте вопросы нам и смотрите государственные источники. Спрашивайте — буду отвечать на каждый ваш вопрос», — написал Минулин и оставил ссылку на свою страницу в соцсети «ВКонтакте».
Глава также отметил, что важно получать информацию из достоверных источников. «Только проверенные, российские источники информации, группа администрации нашего района, мой личный аккаунт. Смотрите государственные телеканалы, Россия-24, федеральные интернет-СМИ, слушайте серьезные, дорожащие репутацией радиостанции», — сообщил Минулин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) военнообязанные спешат встать на учет в военкомат и обновить сведения о регистрации из-за изменений в Уголовном кодексе. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. О спецоперации на территории Украины стало известно 24 февраля. Главная ее цель — защита мирных жителей ДНР и ЛНР.
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