Жители Нижневартовска в спешке встают на воинский учет в военкомат

После ужесточения наказания за уклонение от призыва нижневартовцы поспешили в военкомат Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижневартовске (ХМАО) военнообязанные спешат встать на учет в военкомат и обновить сведения о регистрации из-за изменений в Уголовном кодексе. Об этом жители города рассказали журналисту URA.RU, когда пришли в военкомат оформлять документы.

«Я переехал из другого региона, как-то все времени не хватало сделать регистрацию и встать на учет. После ужесточения наказания за уклонение от мобилизации специально взял выходной на работе, чтобы встать на учет», — поделился один из собеседников с корреспондентом агентства.

За час, проведенный в нижневартовском военкомате, корреспондент агентства услышал около десятка таких историй. Обновлять сведения отправляются не только мужчины, но и военнообязанные женщины. «Я фельдшер, недавно мы с мужем купили квартиру и съехали от родителей, но все никак не могли собраться и уладить все формальности с пропиской. Когда услышали о готовящихся изменениях, ускорились. Сегодня оба поставили отметку в „военнике“», — рассказала посетительница военкомата.

Ранее URA.RU рассказывало об ажиотаже в военкомате другого города ХМАО — Сургута. Жители добровольно отправляются в призывной пункт для участия в спецоперации на Украине после объявления о частичной мобилизации.

Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.