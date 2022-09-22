Мобилизованный в Москве не служивший айтишник рассказал об ошибке в его документах

Мобилизованный в Москве не служивший айтишник Бугреев: в документах ошибка

22 сентября 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Виктор Бугреев заявил, что не будет бегать от призыва Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Не служившего в армии IT-специалиста Сбербанка из Москвы Виктора Бугреева, которому пришла повестка в военкомат, могли призвать по частичной мобилизации из-за ошибки в документах. Таким мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мне кажется, была допущена ошибка где-то в картотеках и не дошла информация правильная. Я понимаю, что мне не дает регалий и превосходства над кем-то ученая степень, и что я работаю в IT. Как мне казалось, человек без военного опыта и без военной специальности, в 32 года уже с болезнями не особо нужен нашей армии для победы. Если мне скажут, что мне надо идти, мы ждем тебя, вот такой наш герой, я пойму, что у нас большие проблемы, если таких мобилизуют. Если мне скажут: собирайся и поезжай, то соберусь и поеду. Деваться некуда. Это является уголовно наказуемым. Дали повестку на завтра. Тогда и узнаем», — сказал Виктор Бугреев. Собеседник URA.RU отметил, что не ожидал такой поддержки от людей. «Мне просто повезло, что мое видео завирусилось. Мне звонили все, и работодатель в том числе. Обещали, что окажут поддержку, чтобы разобраться в ситуации. Была ли ошибка или нет», — добавил IT-специалист. Он подчеркнул, что на медкомиссии не смог добиться ответа, почему он попадает под призыв, но комиссар пошел ему на встречу. «У меня изменилось состояние, которое в военном билете указано. В 2017 году была категория А. Я действительно был вполне себе здоровый, а в 2019 году было два рецидива со спиной. Я был в госпитале Вишневского, о чем есть документальное подтверждение. Я показал главному врачу свои анализы, документы. Он сказал, что вы относитесь к группе В, но группа В не призывается в мирное время. После врача я пошел к комиссару. Он ответил, что юридически вы правы», — добавил Бугреев. Ранее в Сети появилось видео, где Виктор рассказывает о том, что никогда не служил и не имеет воинской специальности. При этом ему пришла повестка. Его должны были отправить на распределение в день посещения военкомата, но позже дали возможность сверить документы. В Росси началась частичная мобилизация. О ней объявил президент страны Владимир Путин. Согласно приказу, в первую очередь призыву подлежат мужчины, имеющие боевой опыт, воинскую специальность и хорошее здоровье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не служившего в армии IT-специалиста Сбербанка из Москвы Виктора Бугреева, которому пришла повестка в военкомат, могли призвать по частичной мобилизации из-за ошибки в документах. Таким мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Мне кажется, была допущена ошибка где-то в картотеках и не дошла информация правильная. Я понимаю, что мне не дает регалий и превосходства над кем-то ученая степень, и что я работаю в IT. Как мне казалось, человек без военного опыта и без военной специальности, в 32 года уже с болезнями не особо нужен нашей армии для победы. Если мне скажут, что мне надо идти, мы ждем тебя, вот такой наш герой, я пойму, что у нас большие проблемы, если таких мобилизуют. Если мне скажут: собирайся и поезжай, то соберусь и поеду. Деваться некуда. Это является уголовно наказуемым. Дали повестку на завтра. Тогда и узнаем», — сказал Виктор Бугреев. Собеседник URA.RU отметил, что не ожидал такой поддержки от людей. «Мне просто повезло, что мое видео завирусилось. Мне звонили все, и работодатель в том числе. Обещали, что окажут поддержку, чтобы разобраться в ситуации. Была ли ошибка или нет», — добавил IT-специалист. Он подчеркнул, что на медкомиссии не смог добиться ответа, почему он попадает под призыв, но комиссар пошел ему на встречу. «У меня изменилось состояние, которое в военном билете указано. В 2017 году была категория А. Я действительно был вполне себе здоровый, а в 2019 году было два рецидива со спиной. Я был в госпитале Вишневского, о чем есть документальное подтверждение. Я показал главному врачу свои анализы, документы. Он сказал, что вы относитесь к группе В, но группа В не призывается в мирное время. После врача я пошел к комиссару. Он ответил, что юридически вы правы», — добавил Бугреев. Ранее в Сети появилось видео, где Виктор рассказывает о том, что никогда не служил и не имеет воинской специальности. При этом ему пришла повестка. Его должны были отправить на распределение в день посещения военкомата, но позже дали возможность сверить документы. В Росси началась частичная мобилизация. О ней объявил президент страны Владимир Путин. Согласно приказу, в первую очередь призыву подлежат мужчины, имеющие боевой опыт, воинскую специальность и хорошее здоровье.