Собственник не смог продать крупный ТРК в Челябинске по сниженной цене

Эксперты считают, что для продажи ТРК понадобится минимум полгода Фото: Илья Московец © URA.RU

Владелец торгово-развлекательного комплекса «Фокус» в Челябинске не смог продать объект по сниженной цене — на торги не поступило ни одной заявки. Как сообщил URA.RU директор компании «Торги.ру» Андрей Окулов, для продажи такого крупного объекта по рыночной цене необходим более длительный срок.

«Прием заявок завершен, но не поступило ни одной. Чтобы продать ТРК по рыночной цене, требуется хотя бы полгода для оценки объекта», — пояснил Окулов.

Обычно покупатели изучают финансовую и техническую документацию, а на это требуется время, отметил Окулов. По его словам, быстрая продажа возможна при условии, что активы реализуются с дисконтом к рыночной цене в 30-50%.

Собственник ТРК «Фокус» в августе пытался его продать на 205 миллионов рублей дешевле первоначальной стоимости — за 2 млрд 995 млн рублей. Владельцем ТРК является предприниматель Владимир Ланде. На запросы URA.RU он не отвечает. Актив реализуется через продажу 100% доли в ООО «Адреналин».