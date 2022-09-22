В Екатеринбурге 11-летняя девочка 22 сентября, переходя дорогу по улице Чапаева в неположенном месте, попала под машину. Ее госпитализировали в больницу №9 с черепно-мозговой травмой, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
«ДТП произошло 22 сентября около 19:12 часов. Водитель KIA, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Большакова, сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте», — пояснили в ведомстве.
Водителем оказался мужчина 1998 года рождения. Мужчина, по результатам медицинского освидетельствования, был трезв. Городская Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта — нельзя.
Ранее URA.RU писало про две аварии, случившихся 22 сентября в Екатеринбурге, из-за которых образовались две пробки. Первая — на Тюменском тракте, вторая — на улице Вильгема де Геннина.
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