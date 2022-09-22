22 сентября 2022

Несовершеннолетнюю девочку госпитализировали после ДТП в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге водитель KIA сбил 11-летнюю девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, материнство, девочка, ребенок
Девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 11-летняя девочка 22 сентября, переходя дорогу по улице Чапаева в неположенном месте, попала под машину. Ее госпитализировали в больницу №9 с черепно-мозговой травмой, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

«ДТП произошло 22 сентября около 19:12 часов. Водитель KIA, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Большакова, сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте», — пояснили в ведомстве.

Водителем оказался мужчина 1998 года рождения. Мужчина, по результатам медицинского освидетельствования, был трезв. Городская Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта — нельзя.

Ранее URA.RU писало про две аварии, случившихся 22 сентября в Екатеринбурге, из-за которых образовались две пробки. Первая — на Тюменском тракте, вторая — на улице Вильгема де Геннина.

ДТП произошло 22 сентября около 19:12 часов по местному времени
Фото:

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В Екатеринбурге 11-летняя девочка 22 сентября, переходя дорогу по улице Чапаева в неположенном месте, попала под машину. Ее госпитализировали в больницу №9 с черепно-мозговой травмой, сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. «ДТП произошло 22 сентября около 19:12 часов. Водитель KIA, двигаясь по улице Чапаева в сторону улицы Большакова, сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте», — пояснили в ведомстве. Водителем оказался мужчина 1998 года рождения. Мужчина, по результатам медицинского освидетельствования, был трезв. Городская Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта — нельзя. Ранее URA.RU писало про две аварии, случившихся 22 сентября в Екатеринбурге, из-за которых образовались две пробки. Первая — на Тюменском тракте, вторая — на улице Вильгема де Геннина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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