Машины не могут проехать из-за аварии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Тюменском тракте в Екатеринбурге из-за аварии образовалась пятикилометровая пробка, которую приходится объезжать по обочине. Об этом свидетельствуют данные ФКУ «Уралуправтодор» и сервиса «Яндекс карты».

«На автодороге произошло ДТП. Организовано движение по обочине в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении «Уралуправтодора». Судя по данным карты, пробка растянулась почти на шесть километров.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «На месте работают сотрудники ГИБДД обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве. Очевидцы опубликовали видео пробки.

Ранее в Екатеринбурге образовалась крупная пробка из-за сломанных светофоров. Особенно тяжелая ситуация зафиксирована на перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка.