21 сентября 2022

Из-за аварии в Екатеринбурге собралась пятикилометровая пробка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобильная пробка, дорожное движение, город екатеринбург, проспект ленина, плотинка, вид сверху
Машины не могут проехать из-за аварии (архивное фото) Фото:

На Тюменском тракте в Екатеринбурге из-за аварии образовалась пятикилометровая пробка, которую приходится объезжать по обочине. Об этом свидетельствуют данные ФКУ «Уралуправтодор» и сервиса «Яндекс карты».

«На автодороге произошло ДТП. Организовано движение по обочине в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении «Уралуправтодора». Судя по данным карты, пробка растянулась почти на шесть километров.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «На месте работают сотрудники ГИБДД обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве. Очевидцы опубликовали видео пробки.

Ранее в Екатеринбурге образовалась крупная пробка из-за сломанных светофоров. Особенно тяжелая ситуация зафиксирована на перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка.

Фото:

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На Тюменском тракте в Екатеринбурге из-за аварии образовалась пятикилометровая пробка, которую приходится объезжать по обочине. Об этом свидетельствуют данные ФКУ «Уралуправтодор» и сервиса «Яндекс карты». «На автодороге произошло ДТП. Организовано движение по обочине в направлении Екатеринбурга. Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — говорится в сообщении «Уралуправтодора». Судя по данным карты, пробка растянулась почти на шесть километров. URA.RU обратилось в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. «На месте работают сотрудники ГИБДД обстоятельства выясняются», — сообщили в ведомстве. Очевидцы опубликовали видео пробки. Ранее в Екатеринбурге образовалась крупная пробка из-за сломанных светофоров. Особенно тяжелая ситуация зафиксирована на перекрестке улиц Малышева и Карла Либкнехта образовалась пробка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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