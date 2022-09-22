В Екатеринбурге из-за ДТП на улице Вильгема де Геннина образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила очевидица. Ранее на Тюменском тракте в Екатеринбурге была пятикилометровая пробка из-за аварии.
«На Вильгема де Геннина произошла авария. Из-за нее образовалась большая пробка», — рассказала девушка.
В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали детали инцидента. «Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Вильгема де Геннина в сторону улицы Шаманова, поворачивая налево, не уступил дорогу и въехал в «ВАЗ 21110», — пояснили в ведомстве. Байкера с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу №36.
Ранее агентство писало о пятикилометровой пробке в Екатеринбурге, образовавшейся из-за аварии. Водителям пришлось объезжать пробку по обочине.
На Вильгема де Геннина мотоциклист въехал в «ВАЗ 21110»
В Екатеринбурге из-за ДТП на улице Вильгема де Геннина образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила очевидица. Ранее на Тюменском тракте в Екатеринбурге была пятикилометровая пробка из-за аварии. «На Вильгема де Геннина произошла авария. Из-за нее образовалась большая пробка», — рассказала девушка. В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали детали инцидента. «Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Вильгема де Геннина в сторону улицы Шаманова, поворачивая налево, не уступил дорогу и въехал в «ВАЗ 21110», — пояснили в ведомстве. Байкера с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу №36. Ранее агентство писало о пятикилометровой пробке в Екатеринбурге, образовавшейся из-за аварии. Водителям пришлось объезжать пробку по обочине.