В Екатеринбурге второй раз за сутки собралась пробка из-за аварии. Фото

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Пробки в Екатеринбурге, пробка, вечер
Из-за аварии на улице Вильгема де Геннина в Екатеринбурге образовалась пробка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге из-за ДТП на улице Вильгема де Геннина образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила очевидица. Ранее на Тюменском тракте в Екатеринбурге была пятикилометровая пробка из-за аварии.

«На Вильгема де Геннина произошла авария. Из-за нее образовалась большая пробка», — рассказала девушка.

В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали детали инцидента. «Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Вильгема де Геннина в сторону улицы Шаманова, поворачивая налево, не уступил дорогу и въехал в «ВАЗ 21110», — пояснили в ведомстве. Байкера с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу №36.

Ранее агентство писало о пятикилометровой пробке в Екатеринбурге, образовавшейся из-за аварии. Водителям пришлось объезжать пробку по обочине.

На Вильгема де Геннина мотоциклист въехал в «ВАЗ 21110»
Фото:
Из-за аварии образовалась большая пробка
Фото:

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В Екатеринбурге из-за ДТП на улице Вильгема де Геннина образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила очевидица. Ранее на Тюменском тракте в Екатеринбурге была пятикилометровая пробка из-за аварии. «На Вильгема де Геннина произошла авария. Из-за нее образовалась большая пробка», — рассказала девушка. В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали детали инцидента. «Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Вильгема де Геннина в сторону улицы Шаманова, поворачивая налево, не уступил дорогу и въехал в «ВАЗ 21110», — пояснили в ведомстве. Байкера с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу №36. Ранее агентство писало о пятикилометровой пробке в Екатеринбурге, образовавшейся из-за аварии. Водителям пришлось объезжать пробку по обочине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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