Из-за аварии на улице Вильгема де Геннина в Екатеринбурге образовалась пробка (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге из-за ДТП на улице Вильгема де Геннина образовалась пробка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила очевидица. Ранее на Тюменском тракте в Екатеринбурге была пятикилометровая пробка из-за аварии.

«На Вильгема де Геннина произошла авария. Из-за нее образовалась большая пробка», — рассказала девушка.

В ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу корреспонденту URA.RU рассказали детали инцидента. «Водитель мотоцикла Suzuki, двигаясь по улице Вильгема де Геннина в сторону улицы Шаманова, поворачивая налево, не уступил дорогу и въехал в «ВАЗ 21110», — пояснили в ведомстве. Байкера с телесными повреждениями госпитализировали в городскую больницу №36.

Ранее агентство писало о пятикилометровой пробке в Екатеринбурге, образовавшейся из-за аварии. Водителям пришлось объезжать пробку по обочине.

На Вильгема де Геннина мотоциклист въехал в «ВАЗ 21110» Фото: читатель URA.RU