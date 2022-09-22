22 сентября 2022

Зеленский провел заседание из-за заявления РФ о частичной мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский обсудил ответные шаги на референдумы в Донбассе и частичную мобилизацию в РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщает офис Зеленского. Там отметили, что участники заседания обсудили вопросы касаемо ответных мер из-за соответствующих заявлений РФ.

«Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего <…> Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением [частичной] мобилизации [в РФ], — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Сообщается, что на собрании также затронули тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы сообщалось ранее. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщает офис Зеленского. Там отметили, что участники заседания обсудили вопросы касаемо ответных мер из-за соответствующих заявлений РФ. «Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего <…> Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением [частичной] мобилизации [в РФ], — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Сообщается, что на собрании также затронули тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы сообщалось ранее. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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