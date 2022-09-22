Зеленский провел заседание из-за заявления РФ о частичной мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщает офис Зеленского. Там отметили, что участники заседания обсудили вопросы касаемо ответных мер из-за соответствующих заявлений РФ.
«Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего <…> Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением [частичной] мобилизации [в РФ], — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Сообщается, что на собрании также затронули тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы сообщалось ранее. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщает офис Зеленского. Там отметили, что участники заседания обсудили вопросы касаемо ответных мер из-за соответствующих заявлений РФ. «Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего <…> Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением [частичной] мобилизации [в РФ], — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Сообщается, что на собрании также затронули тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы сообщалось ранее. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.