Зеленский провел заседание из-за заявления РФ о частичной мобилизации

23 сентября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обсудил ответные шаги на референдумы в Донбассе и частичную мобилизацию в РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщает офис Зеленского. Там отметили, что участники заседания обсудили вопросы касаемо ответных мер из-за соответствующих заявлений РФ. «Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего <…> Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением [частичной] мобилизации [в РФ], — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Сообщается, что на собрании также затронули тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы сообщалось ранее. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил на заседании объявление частичной мобилизации в России. Об этом сообщает офис Зеленского. Там отметили, что участники заседания обсудили вопросы касаемо ответных мер из-за соответствующих заявлений РФ. «Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел заседание ставки верховного главнокомандующего <…> Участники заседания обратили особое внимание на шаги в ответ на новые вызовы, связанные с объявлением [частичной] мобилизации [в РФ], — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского лидера. Сообщается, что на собрании также затронули тему референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения к гражданам 21 сентября. Госдума уже приняли поправки в российские законы сообщалось ранее. Как сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация коснется примерно 300 тысяч резервистов.