22 сентября 2022

Кадыров: Чечня перевыполнила план призыва в несколько раз

Кадыров: в Чечне перевыполнили план призыва военнослужащих на 254%
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Чечня перевыполнила план по призыву военнослужащих в 2,5 раза, заявил Рамзан Кадыров Фото:

Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.

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Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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