Кадыров: Чечня перевыполнила план призыва в несколько раз

Чечня перевыполнила план по призыву военнослужащих в 2,5 раза, заявил Рамзан Кадыров
Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
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