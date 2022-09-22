Кадыров: Чечня перевыполнила план призыва в несколько раз

Кадыров: в Чечне перевыполнили план призыва военнослужащих на 254%

23 сентября 2022 в 01:56 Размер текста - 17 +

Чечня перевыполнила план по призыву военнослужащих в 2,5 раза, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.

Чечня перевыполнила план призыва военнослужащих в ряды Вооруженных сил России на 254%. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель состоит в защите мирного населения Донбасса.