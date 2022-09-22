Власти Венгрии: страна не видит смысла гнаться за новыми санкциями против РФ

23 сентября 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Венгрия не согласится с тем, что будет противоречить национальным интересам страны, заявил Петер Сийярто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Венгрия не видит смысла гнаться за новыми санкциями против России, венгерский народ не должен платить за то, к чему никак не причастен. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике», — сказал он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС. По его словам, венгерский народ не причастен к конфликту на Украине. «Для нас это четкая «красная линия», заверил министр. Однако он отметил, что в обсуждениях при возможных поводах в этой части страна будет принимать участие, «но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам», — подчеркнул дипломат. Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Так, ряд стран ЕС и США объявили частичное эмбарго на поставки энергоносителей из России. Однако Венгрия отказалась обсуждать любые ограничения против России. Сийярто уже заявлял, что власти Венгрии не смогут удовлетворить потребности своей страны без импорта российского газа.

Венгрия не видит смысла гнаться за новыми санкциями против России, венгерский народ не должен платить за то, к чему никак не причастен. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Наша позиция предельно ясна. Мы не видим никаких рациональных причин гнаться за новым пакетом санкций, особенно если речь идет об энергетике», — сказал он журналистам по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС. По его словам, венгерский народ не причастен к конфликту на Украине. «Для нас это четкая «красная линия», заверил министр. Однако он отметил, что в обсуждениях при возможных поводах в этой части страна будет принимать участие, «но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам», — подчеркнул дипломат. Страны Запада значительно усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Так, ряд стран ЕС и США объявили частичное эмбарго на поставки энергоносителей из России. Однако Венгрия отказалась обсуждать любые ограничения против России. Сийярто уже заявлял, что власти Венгрии не смогут удовлетворить потребности своей страны без импорта российского газа.