В США просят Байдена признать проигрыш Запада

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Джо Байдена просят нормализовать отношения с Россией Фото:
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В США просят президента страны Джо Байдена признать, что Запад не стремится к мировому господству, чтобы урегулировать отношения с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Итак, один сигнал, который Байден должен передать [президенту РФ Владимиру] Путину и русскому народу, заключается в том, что Запад не стремится к господству. Для начала можно было бы наметить путь к взаимной послевоенной стабильности, если Россия прекратит свою агрессию», — поясняют авторы материала.

По словам издания, в настоящий момент президент РФ имеет силу, с которой приходится считаться и США, и странам Запада. И если кто-то будет угрожать безопасности страны, Россия задействует все силы для предотвращения атаки.

Ранее в США заявили, что не станут реагировать на угрозу Путина о ядерном оружии и менять уровень боевой готовности. Таким образом они отреагировали на обещания президента России использовать все средства для защиты России от стран НАТО.

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В США просят президента страны Джо Байдена признать, что Запад не стремится к мировому господству, чтобы урегулировать отношения с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post. «Итак, один сигнал, который Байден должен передать [президенту РФ Владимиру] Путину и русскому народу, заключается в том, что Запад не стремится к господству. Для начала можно было бы наметить путь к взаимной послевоенной стабильности, если Россия прекратит свою агрессию», — поясняют авторы материала. По словам издания, в настоящий момент президент РФ имеет силу, с которой приходится считаться и США, и странам Запада. И если кто-то будет угрожать безопасности страны, Россия задействует все силы для предотвращения атаки. Ранее в США заявили, что не станут реагировать на угрозу Путина о ядерном оружии и менять уровень боевой готовности. Таким образом они отреагировали на обещания президента России использовать все средства для защиты России от стран НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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