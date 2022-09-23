В США просят Байдена признать проигрыш Запада

23 сентября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Джо Байдена просят нормализовать отношения с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США просят президента страны Джо Байдена признать, что Запад не стремится к мировому господству, чтобы урегулировать отношения с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post. «Итак, один сигнал, который Байден должен передать [президенту РФ Владимиру] Путину и русскому народу, заключается в том, что Запад не стремится к господству. Для начала можно было бы наметить путь к взаимной послевоенной стабильности, если Россия прекратит свою агрессию», — поясняют авторы материала. По словам издания, в настоящий момент президент РФ имеет силу, с которой приходится считаться и США, и странам Запада. И если кто-то будет угрожать безопасности страны, Россия задействует все силы для предотвращения атаки. Ранее в США заявили, что не станут реагировать на угрозу Путина о ядерном оружии и менять уровень боевой готовности. Таким образом они отреагировали на обещания президента России использовать все средства для защиты России от стран НАТО.

В США просят президента страны Джо Байдена признать, что Запад не стремится к мировому господству, чтобы урегулировать отношения с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post. «Итак, один сигнал, который Байден должен передать [президенту РФ Владимиру] Путину и русскому народу, заключается в том, что Запад не стремится к господству. Для начала можно было бы наметить путь к взаимной послевоенной стабильности, если Россия прекратит свою агрессию», — поясняют авторы материала. По словам издания, в настоящий момент президент РФ имеет силу, с которой приходится считаться и США, и странам Запада. И если кто-то будет угрожать безопасности страны, Россия задействует все силы для предотвращения атаки. Ранее в США заявили, что не станут реагировать на угрозу Путина о ядерном оружии и менять уровень боевой готовности. Таким образом они отреагировали на обещания президента России использовать все средства для защиты России от стран НАТО.