США не станут реагировать на угрозу Путина о ядерном оружии

Пентагон: США не изменят уровень готовности ядерного оружия после заявления Путина

23 сентября 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

США не станут менять уровень боевой готовности ядерных сил после слов президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь американского Министерства обороны, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Ранее Владимир Путин пригрозил странам НАТО, что Россия будет использовать все средства для защиты страны и своего народа. Он напомнил, что РФ располагает различными средствами поражения, которые более современны, чем у альянса. «Я не собираюсь комментировать российскую политику применения ядерного оружия. С нашей точки зрения, мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить наш собственный уровень готовности», — заявил Патрик Райдер, передает «РЕН ТВ». Президент Сербии Александр Вучич отметил, что Путин не блефует, говоря об использовании ядерного оружия для защиты России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что все возможные варианты для применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не верит, что Путин применит ядерное оружие.