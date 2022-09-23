Постпред при ЕС Чижов ответил Западу на угрозы трибунала

Постпред при ЕС Чижов: трибунал по итогам спецоперации пройдет над украинцами, а не над россиянами
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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, порошенко петр, украинские солдаты, авдеевка
По словам Владимира Чижова, трибунал будет проводиться над украинцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По итогам проведения спецоперации пройдет трибунал, но не над россиянами, как предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а над украинцами. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил Чижов на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Боррель поддержал идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине, умолчав о военных преступлениях украинцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эти заявления, пообещав сделать выводы, если слова Борреля о «фашисткой России» подтвердятся.

США и страны Запада вводят санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской республик от киевского режима и нацбатов.

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По итогам проведения спецоперации пройдет трибунал, но не над россиянами, как предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а над украинцами. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил Чижов на полях Генассамблеи ООН. Ранее Боррель поддержал идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине, умолчав о военных преступлениях украинцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эти заявления, пообещав сделать выводы, если слова Борреля о «фашисткой России» подтвердятся. США и страны Запада вводят санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской республик от киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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