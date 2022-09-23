Постпред при ЕС Чижов ответил Западу на угрозы трибунала

Постпред при ЕС Чижов: трибунал по итогам спецоперации пройдет над украинцами, а не над россиянами

23 сентября 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Чижова, трибунал будет проводиться над украинцами Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По итогам проведения спецоперации пройдет трибунал, но не над россиянами, как предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а над украинцами. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил Чижов на полях Генассамблеи ООН. Ранее Боррель поддержал идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине, умолчав о военных преступлениях украинцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эти заявления, пообещав сделать выводы, если слова Борреля о «фашисткой России» подтвердятся. США и страны Запада вводят санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской республик от киевского режима и нацбатов.

По итогам проведения спецоперации пройдет трибунал, но не над россиянами, как предложил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а над украинцами. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Трибунал будет — для тех, кто реально виновен во всем, что случилось. Но не для российского руководства, а для киевского режима», — заявил Чижов на полях Генассамблеи ООН. Ранее Боррель поддержал идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине, умолчав о военных преступлениях украинцев. Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на эти заявления, пообещав сделать выводы, если слова Борреля о «фашисткой России» подтвердятся. США и страны Запада вводят санкции против России после начала спецоперации на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской республик от киевского режима и нацбатов.