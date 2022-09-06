Лавров ответил на слова Борреля о «фашистской России»

Россия запросила в офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской России». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Стенограмму запросили, но они нее не предоставляют. У России возникнут большие вопросы, как вести дела с Евросоюзом, если слова Борреля подтвердятся», — сказал он на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Ранее пресс-секретарь Бореля Петер Стано заявил, что никто не называл Россию фашистским государством с фашистским режимом — это была ошибка перевода. Само скандальное заявление Боррель сделал на межпарламентской конференции Европарламента в Праге.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова омерзительными, сообщает телеканал 360. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что слова Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, уточняет Nation News.
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Россия запросила в офисе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля стенограмму его слов о «фашистской России». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Стенограмму запросили, но они нее не предоставляют. У России возникнут большие вопросы, как вести дела с Евросоюзом, если слова Борреля подтвердятся», — сказал он на встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Ранее пресс-секретарь Бореля Петер Стано заявил, что никто не называл Россию фашистским государством с фашистским режимом — это была ошибка перевода. Само скандальное заявление Боррель сделал на межпарламентской конференции Европарламента в Праге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его слова омерзительными, сообщает телеканал 360. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что слова Борреля не имеют ничего общего с дипломатией, уточняет Nation News.