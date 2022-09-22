Жизни свердловских детей с заболеванием костей спасет уникальный препарат

Инновационный медикамент привезли в свердловскую Областную детскую клиническую больницу

Лекарство блокирует генетическую недостаточность и позволяет ребенку расти Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Областной детской клинической больнице Екатеринбурга появился уникальный препарат, который предназначен для лечения детей с врожденным заболеванием костей (ахондроплазия). Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«К лечению инновационным препаратом уже приступили 12 детей. Важно как можно раньше начать лечение, поскольку метод эффективен до 14-15 лет. Лекарство блокирует генетическую недостаточность и позволяет ребенку расти. Вводить его можно даже в домашних условиях», — сказано в сообщении ДИПа.

Дорогостоящий медикамент закупил президентский фонд «Круг добра». «Запас препарата на 90 дней по назначению специалистов выдается на дом родителям пациента. Перед выпиской ребенка из отделения сопровождающий его родитель проходит необходимое обучение для последующего самостоятельного введения препарата», — подчеркнули в ДИПе.

Ранее агентство писало, что фонд «Круг добра» обеспечит новорожденного ребенка со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга дорогостоящим препаратом. Генетическое заболевание у ребенка обнаружили после того, как провели массовый неонатальный скрининг.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Уже заработал Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, обучение на которой проходят более 1,4 млн специалистов. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом, предлагая методики лечения, основанные на полученных знаниях.