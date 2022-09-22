В пермской реке выловили труп мужчины

Мужчина утонул в реке Ирень Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае в реке Ирень утонул мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«22 сентября в 21:40 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии на реке Ирень в Кунгурском округе. Из воды было извлечено тело утонувшего мужчины», — сообщили в ведомстве.

Краевое управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения техники безопасности во время нахождения на воде и вблизи водоемов. Ранее агентство писало о трагической гибели пермяка на реке Сылва.