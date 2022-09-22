22 сентября 2022

В пермской реке выловили труп мужчины

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Особо охраняемая природная территория
Мужчина утонул в реке Ирень Фото:

В Пермском крае в реке Ирень утонул мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«22 сентября в 21:40 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии на реке Ирень в Кунгурском округе. Из воды было извлечено тело утонувшего мужчины», — сообщили в ведомстве.

Краевое управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения техники безопасности во время нахождения на воде и вблизи водоемов. Ранее агентство писало о трагической гибели пермяка на реке Сылва.

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В Пермском крае в реке Ирень утонул мужчина. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «22 сентября в 21:40 на пульт дежурного поступило сообщение о происшествии на реке Ирень в Кунгурском округе. Из воды было извлечено тело утонувшего мужчины», — сообщили в ведомстве. Краевое управление МЧС напоминает о необходимости соблюдения техники безопасности во время нахождения на воде и вблизи водоемов. Ранее агентство писало о трагической гибели пермяка на реке Сылва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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