Сетевой гигант подал в суд на скандальный ТЦ в Перми

X5 Group пытался взыскать в суде неустойку за срыв сроков открытия ТЦ «iMall Эспланада»

Судебный спор с ТЦ закончился перемирием Фото: Сергей Русанов

X5 Group в лице АО ТД «Перекресток» обратился в арбитражный суд Свердловской области с иском в адрес ООО «Проспект Пермь». Сетевой гигант требовал 4,9 млн рублей за несвоевременное открытие ТЦ «iMall Эспланада», который возводила компания «Проспект Пермь». В торговом центре функционирует магазин «Перекресток». ТЦ «Эспланада» открылся с нарушениями и сейчас прокуратура требует привлечь его к ответственности

«По данным материалов дела, исковое заявление АО ТД „Перекресток“ было подано в арбитражный суд Свердловской области 26 мая. ООО „Проспект Пермь“ в своем отзыве на исковое заявление сообщило, что надлежащим образом уведомило арендатора торговых площадей ТЦ о переносе срока ввода здания», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«Проспект» со своей стороны предъявил «Перекрестку» 5,9 млн рублей неустойки —за несвоевременное завершение строительных работ, просрок по уплате аренды и задержку справку о товарообороте. В конце августа стороны помирились, и суд прекратил производство.

Торговый центр начал работу 12 февраля. В минимущества Пермского края тогда сообщили, что не выдавали ему разрешения на ввод в эксплуатацию. В компании опровергали информацию. Арбитражный суд по иску прокуратуры оштрафовал ТЦ.