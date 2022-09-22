В Нижневартовске врачи спасли жизнь двум пациентам, отравившихся мухоморами

23 сентября 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

Югорские врачи спасли жителей Нижневартовска, отравившихся мухоморами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Врачи психоневрологической больницы Нижневартовска спасли жизни двух жителей, которые отравились мухоморами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. За последнюю неделю два пациента были доставлены в больницу в тяжелом бессознательном состоянии. У них отмечалось спутанное сознание, галлюцинации, судороги и нарушения сердечно-сосудистой системы. «Пациентам своевременно была проведена инфузионно-дезинтоксикационная симптоматическая, противосудорожная и антипсихотическая терапия. Благодаря оперативным действиям высококвалифицированного медицинского персонала и современному оснащению больницы состояние удалось стабилизировать, в настоящее время опасности для их жизни и здоровья нет», — прокомментировали в депздраве ХМАО. Там также подчеркнули опасность употребления мухоморов даже в малых дозах. «Мухомор — это опаснейший гриб, его опасность заключается в том, что данный гриб содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему. Симптомы отравления варьируют от тошноты, рвоты, обильного слюноотделения до галлюцинаций, судорог и нарушения сознания с последующим летальным исходом», — добавили в окружном депздраве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи спасли пациента с последней стадией рака желудка. Они смогли это сделать с помощью нового метода — имуннотерапии.

Врачи психоневрологической больницы Нижневартовска спасли жизни двух жителей, которые отравились мухоморами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. За последнюю неделю два пациента были доставлены в больницу в тяжелом бессознательном состоянии. У них отмечалось спутанное сознание, галлюцинации, судороги и нарушения сердечно-сосудистой системы. «Пациентам своевременно была проведена инфузионно-дезинтоксикационная симптоматическая, противосудорожная и антипсихотическая терапия. Благодаря оперативным действиям высококвалифицированного медицинского персонала и современному оснащению больницы состояние удалось стабилизировать, в настоящее время опасности для их жизни и здоровья нет», — прокомментировали в депздраве ХМАО. Там также подчеркнули опасность употребления мухоморов даже в малых дозах. «Мухомор — это опаснейший гриб, его опасность заключается в том, что данный гриб содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему. Симптомы отравления варьируют от тошноты, рвоты, обильного слюноотделения до галлюцинаций, судорог и нарушения сознания с последующим летальным исходом», — добавили в окружном депздраве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи спасли пациента с последней стадией рака желудка. Они смогли это сделать с помощью нового метода — имуннотерапии.