22 сентября 2022

В Нижневартовске врачи спасли жизнь двум пациентам, отравившихся мухоморами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осенняя природа, разное Курган, мухомор, ядовитые грибы
Югорские врачи спасли жителей Нижневартовска, отравившихся мухоморами Фото:

Врачи психоневрологической больницы Нижневартовска спасли жизни двух жителей, которые отравились мухоморами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО.

За последнюю неделю два пациента были доставлены в больницу в тяжелом бессознательном состоянии. У них отмечалось спутанное сознание, галлюцинации, судороги и нарушения сердечно-сосудистой системы. «Пациентам своевременно была проведена инфузионно-дезинтоксикационная симптоматическая, противосудорожная и антипсихотическая терапия. Благодаря оперативным действиям высококвалифицированного медицинского персонала и современному оснащению больницы состояние удалось стабилизировать, в настоящее время опасности для их жизни и здоровья нет», — прокомментировали в депздраве ХМАО.

Там также подчеркнули опасность употребления мухоморов даже в малых дозах. «Мухомор — это опаснейший гриб, его опасность заключается в том, что данный гриб содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему. Симптомы отравления варьируют от тошноты, рвоты, обильного слюноотделения до галлюцинаций, судорог и нарушения сознания с последующим летальным исходом», — добавили в окружном депздраве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи спасли пациента с последней стадией рака желудка. Они смогли это сделать с помощью нового метода — имуннотерапии.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Врачи психоневрологической больницы Нижневартовска спасли жизни двух жителей, которые отравились мухоморами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО. За последнюю неделю два пациента были доставлены в больницу в тяжелом бессознательном состоянии. У них отмечалось спутанное сознание, галлюцинации, судороги и нарушения сердечно-сосудистой системы. «Пациентам своевременно была проведена инфузионно-дезинтоксикационная симптоматическая, противосудорожная и антипсихотическая терапия. Благодаря оперативным действиям высококвалифицированного медицинского персонала и современному оснащению больницы состояние удалось стабилизировать, в настоящее время опасности для их жизни и здоровья нет», — прокомментировали в депздраве ХМАО. Там также подчеркнули опасность употребления мухоморов даже в малых дозах. «Мухомор — это опаснейший гриб, его опасность заключается в том, что данный гриб содержит токсические вещества, которые негативно действуют на нервную систему. Симптомы отравления варьируют от тошноты, рвоты, обильного слюноотделения до галлюцинаций, судорог и нарушения сознания с последующим летальным исходом», — добавили в окружном депздраве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте врачи спасли пациента с последней стадией рака желудка. Они смогли это сделать с помощью нового метода — имуннотерапии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...