22 сентября 2022

В Свердловской области стартовали референдумы о присоединении Донбасса к РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок для референдумов будет работать до 27 сентября Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

В Свердловской области стартовали референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. По данным организаторов, в Екатеринбурге работают четыре зарубежные избирательные комиссии, все они расположены в здании на ул. Крылова, 2. Часть сотрудников избиркомов также отправится в свердловские пункты временного размещения беженцев.

«Выездное голосование организовано в муниципалитетах, где сегодня компактно проживают люди, в последние годы вынужденно покинувшие территорию указанных регионов. В Екатеринбурге участки для голосования развернуты на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в том числе организованно проголосуют проживающие в пунктах временного размещения», — рассказали в областном департаменте информполитики.

Участок на ул. Крылова, 2 в Екатеринбурге будет работать с 23 по 26 сентября с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь.

Как писало URA.RU, о желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.

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В Свердловской области стартовали референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. По данным организаторов, в Екатеринбурге работают четыре зарубежные избирательные комиссии, все они расположены в здании на ул. Крылова, 2. Часть сотрудников избиркомов также отправится в свердловские пункты временного размещения беженцев. «Выездное голосование организовано в муниципалитетах, где сегодня компактно проживают люди, в последние годы вынужденно покинувшие территорию указанных регионов. В Екатеринбурге участки для голосования развернуты на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в том числе организованно проголосуют проживающие в пунктах временного размещения», — рассказали в областном департаменте информполитики. Участок на ул. Крылова, 2 в Екатеринбурге будет работать с 23 по 26 сентября с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. Как писало URA.RU, о желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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