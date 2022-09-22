В Свердловской области стартовали референдумы о присоединении Донбасса к РФ

23 сентября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Участок для референдумов будет работать до 27 сентября Фото: telegram-канал Центра общественного наблюдения Свердловской области новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России В Свердловской области стартовали референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. По данным организаторов, в Екатеринбурге работают четыре зарубежные избирательные комиссии, все они расположены в здании на ул. Крылова, 2. Часть сотрудников избиркомов также отправится в свердловские пункты временного размещения беженцев. «Выездное голосование организовано в муниципалитетах, где сегодня компактно проживают люди, в последние годы вынужденно покинувшие территорию указанных регионов. В Екатеринбурге участки для голосования развернуты на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в том числе организованно проголосуют проживающие в пунктах временного размещения», — рассказали в областном департаменте информполитики. Участок на ул. Крылова, 2 в Екатеринбурге будет работать с 23 по 26 сентября с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. Как писало URA.RU, о желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом. Бюллетень размещен в telegram-канале Центра общественного наблюдения Свердловской области

В Свердловской области стартовали референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав России. По данным организаторов, в Екатеринбурге работают четыре зарубежные избирательные комиссии, все они расположены в здании на ул. Крылова, 2. Часть сотрудников избиркомов также отправится в свердловские пункты временного размещения беженцев. «Выездное голосование организовано в муниципалитетах, где сегодня компактно проживают люди, в последние годы вынужденно покинувшие территорию указанных регионов. В Екатеринбурге участки для голосования развернуты на базе Дома добровольцев Свердловской области, где в том числе организованно проголосуют проживающие в пунктах временного размещения», — рассказали в областном департаменте информполитики. Участок на ул. Крылова, 2 в Екатеринбурге будет работать с 23 по 26 сентября с 10 до 18 часов, а 27-го — с 10 до 16 часов. Голосовать на референдумах могут только выходцы с территорий, о которых идет речь. Как писало URA.RU, о желании войти в состав России власти ЛНР и ДНР объявили 19 сентября. А руководство Запорожской и Херсонской областей — 20 сентября. С 24 февраля РФ проводит спецоперацию по защите населения этих и других территорий Украины от националистов, поддерживаемых киевским режимом.