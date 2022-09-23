Тюменские депутаты попросили Володина помочь бомжам

23 сентября 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Депутаты Тюменской облдумы хотят обеспечить бездомным право на медпомощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Тюменской областной думы обратились к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с федеральной инициативой о предоставлении медицинской помощи бездомным. Соответствующее решение было принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. По информации главы комитета по соцполитике облдумы Ольги Швецовой, сегодня бездомные лишены возможности получить медпомощь (кроме экстренной) из-за отсутствия у них паспорта или полиса. «Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части реализации прав лиц без определенного места жительства на охрану здоровья и получения медицинской помощи, а также включения этих лиц в перечень категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и содействия им в трудоустройстве», — говорится в обращении тюменских депутатов. Законотворческая инициатива также направлена в адрес глав Минздрава РФ Михаила Мурашко и Минтруда РФ Антона Котякова. Депутаты облдумы поддержали обращение единогласно.

Депутаты Тюменской областной думы обратились к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с федеральной инициативой о предоставлении медицинской помощи бездомным. Соответствующее решение было принято 23 сентября на заседании регионального парламента, которое транслируется онлайн. По информации главы комитета по соцполитике облдумы Ольги Швецовой, сегодня бездомные лишены возможности получить медпомощь (кроме экстренной) из-за отсутствия у них паспорта или полиса. «Предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части реализации прав лиц без определенного места жительства на охрану здоровья и получения медицинской помощи, а также включения этих лиц в перечень категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и содействия им в трудоустройстве», — говорится в обращении тюменских депутатов. Законотворческая инициатива также направлена в адрес глав Минздрава РФ Михаила Мурашко и Минтруда РФ Антона Котякова. Депутаты облдумы поддержали обращение единогласно.