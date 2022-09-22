В Челябинске падают цены на элитные квартиры

Собственники квартир снижают стоимость недвижимости до 20% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске собственники элитных квартир в ЖК «Ньютон» и ЖК «Александровский», а также в Центральном районе стали снижать цены на недвижимость до 20%. Об этом URA.RU рассказал челябинский риелтор Станислав Гоголев.

«Если раньше собственники квартир в ЖК „Ньютон“, „Александровский“ и владельцы жилья в Центральном районе Челябинска завышали цены на недвижимость, то сейчас они ждут снижения спроса. Некоторые согласны снизить стоимость недвижимости на 20%», — сообщил Гоголев.

Падение цен на элитные квартиры URA.RU подтвердил риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. По ее словам, она получает ровно такие же звонки от клиентов с предложением снизить цены на элитную недвижимость ввиду будущего отсутствия спроса. Как отметила юрист, если раньше владельцы квартир цены завышали, то сейчас согласны продавать жилье ниже рыночной стоимости.