Губернатор ХМАО объявила о мерах поддержки для мобилизованных югорчан

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перечислила меры поддержки для мобилизованных югорчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Югре приняты дополнительные меры поддержки для жителей, которые подлежат частичной мобилизации. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время онлайн-эфира с жителями Лангепаса. Его трансляция идет в аккаунте главы региона в социальных сетях.

«Одновременно автономный округ принял все решения в дополнения к федеральным относительно поддержки тех из югорчан, которые подлежат частичной мобилизации, которую объявил президент [РФ Владимир Путин]. Наряду с федеральными мерами поддержки у нас действует целый ряд таких решений. И он распространяется на всех этих граждан и на семьи этих граждан, включая детей. Касается родительской платы в детском саду, организации бесплатного горячего питания двухразового в школе и так далее», — прокомментировала губернатор ХМАО.

Она также добавила, что все решения о льготах просчитаны окружным правительством и уже приняты для исполнения. «Еще раз огромное спасибо уважаемые югорчане за ваше доброе сердце и активное участие в этих решениях президента РФ», — добавила глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Соответствующее решение он озвучил в ходе экстренного обращения. Глава страны уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.