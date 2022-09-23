Песков: предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной нет

23 сентября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

По словам пресс-секретаря президента, украинская сторона ушла из переговорного процесса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль не усматривает предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Переговорный процесс востребован для достижения наших целей, но никаких предпосылок мы не усматриваем. Неоднократно президент Путин объяснял, что украинская сторона ушла из переговорного процесса и на разных уровнях заявляла о том, что собирается решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли необходимость в том, чтобы Минск стал посредником в переговорах между Россией и Украиной. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал готовность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган отмечал, что Турция выступает за равные условия для обоих сторон.

Кремль не усматривает предпосылок для переговорного процесса между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. «Переговорный процесс востребован для достижения наших целей, но никаких предпосылок мы не усматриваем. Неоднократно президент Путин объяснял, что украинская сторона ушла из переговорного процесса и на разных уровнях заявляла о том, что собирается решать их проблемы на поле боя. Реакцию нашего президента вы хорошо знаете», — ответил Песков на вопрос о том, есть ли необходимость в том, чтобы Минск стал посредником в переговорах между Россией и Украиной. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражал готовность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эрдоган отмечал, что Турция выступает за равные условия для обоих сторон.