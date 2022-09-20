Эрдоган выразил «настойчивое желание» организовать встречу Путина и Зеленского

20 сентября 2022 в 08:37 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что хотел бы лично послушать Владимира Зеленского и Владимира Путина Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган сообщил американскому каналу PBS. «Турция как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны. Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды», — цитирует Эрдогана турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на PBS. Эрдоган уже предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в Турции, но этого пока не произошло, сообщает Life . В Евросоюзе выразили желание, чтобы Россия и Украина как можно скорее провели мирные переговоры, передает Nation News. В ООН считают, что разговор президентов Украины и России сейчас маловероятен, так как обе стороны настаивают на своих условиях. Путин сказал, что Россия не проводит переговоры с Украиной из-за нежелания Зеленского. Украинский лидер ранее заявил о своей неготовности к обсуждению, потому что Москва ставит ультиматумы. Делегации России и Украины неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но стороны не пришли к единому мнению и приостановили обсуждение. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган сообщил американскому каналу PBS. «Турция как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны. Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды», — цитирует Эрдогана турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на PBS. Эрдоган уже предлагал организовать встречу Путина и Зеленского в Турции, но этого пока не произошло, сообщает Life. В Евросоюзе выразили желание, чтобы Россия и Украина как можно скорее провели мирные переговоры, передает Nation News. В ООН считают, что разговор президентов Украины и России сейчас маловероятен, так как обе стороны настаивают на своих условиях. Путин сказал, что Россия не проводит переговоры с Украиной из-за нежелания Зеленского. Украинский лидер ранее заявил о своей неготовности к обсуждению, потому что Москва ставит ультиматумы. Делегации России и Украины неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но стороны не пришли к единому мнению и приостановили обсуждение. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. По словам президента РФ, целями стали демилитаризация и денацификация Украины.