22 сентября 2022

Жительница Тобольска отсудила у «Ленты» деньги за травму на производстве

Жительница Тобольска получила от работодателя компенсацию в размере более полумиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина перенесла две операции Фото:

Тобольский городской суд взыскал с магазина «Лента» 600 тысяч рублей в пользу сотрудницы, которая во время смены получила множественные ушибы и перелом бедра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Инцидент произошел в ноябре 2019 года.

«Женщина с 2015 года работала в ООО „Лента“ в должности помощника повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника, в результате чего сотрудница получила множественные ушибы и перелом бедра, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд удовлетворил требования женщины частично и взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. На данный момент женщина перенесла две операции и передвигается с помощью трости.

Ранее агентство рассказывало о тюменке, отсудившей у предприятия «Абсолют» компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Во время работы женщина лишилась двух пальцев.

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Тобольский городской суд взыскал с магазина «Лента» 600 тысяч рублей в пользу сотрудницы, которая во время смены получила множественные ушибы и перелом бедра. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Инцидент произошел в ноябре 2019 года. «Женщина с 2015 года работала в ООО „Лента“ в должности помощника повара отдела фасовки кулинарного производства. В ноябре 2019 года при погрузке овощей произошел обрыв подвесного грузового подъемника, в результате чего сотрудница получила множественные ушибы и перелом бедра, причинившие тяжкий вред ее здоровью», — сообщили в пресс-службе ведомства. Суд удовлетворил требования женщины частично и взыскал с предприятия компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. На данный момент женщина перенесла две операции и передвигается с помощью трости. Ранее агентство рассказывало о тюменке, отсудившей у предприятия «Абсолют» компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Во время работы женщина лишилась двух пальцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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