Тюменка отсудила у работодателя деньги за отрезанные пальцы

Суд взыскал с хлебокомбината «Абсолют» 650 тысяч рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с хлебокомбината «Абсолют» 350 тысяч рублей в пользу работницу, у которой во время смены отрезало два пальца. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент на производстве произошел 27 июня.

«27 июня Ольга К., находясь на рабочем месте в хлебном цеху, работала с тестом. Увидев, что тканевый рукав, надетый на выходное отверстие раздатчика, наполнился мукой, она начала трясти трубу раздатчика, для устранения подпора муки, но подача муки не восстановилась. Тогда Ольга просунула руку в тканевый рукав, чтобы прочистить образовавшееся уплотнение муки. После удаления уплотнения муки шнек раздатчика, бывший в заблокированном состоянии, продолжил работу и нанес ей травму правой руки в виде ампутации двух пальцев», — рассказали в суде подробности инцидента.

На хлебокомбинате провели расследование и выяснили, что несчастный случай произошел по вине работницы. Но суд установил, что на предприятии работа организована неудовлетворительно. В итоге, помимо компенсации морального вреда, с «Абсолюта» взыскано 300 тысяч рублей в пользу государства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени сотрудница хлебокомбината упала в тестомесительную машину. Женщина умерла на месте.