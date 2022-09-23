В Соцфонде спрогнозировали средний размер пенсии в РФ в 2023 году

РИА «Новости:» в 2023 году средний размер пенсии в России достигнет 19 тысяч рублей

23 сентября 2022 в 16:43 Размер текста - 17 +

В России вырастет страховая пенсия по старости у неработающих, сообщается в прогнозе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя сумма страховой пенсии в России может составить 19,8 тысяч рублей к концу 2023 года. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на документ по бюджету Соцфонда. «Согласно приведенному прогнозу, на конец 2023 года средний размер страховой пенсии составит 19 823 рубля (рост — на 4,4% за год). А средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера — 21 862 рубля (рост — на 4,8% за год)», — передает РИА «Новости». Социальная пенсия составит 12 561 рубль, это больше на 3,3%, указано в документе. Ожидается, что среднегодовая сумма накопительной пенсии достигнет 1921 рубля в 2023 году, 2153 рублей в 2024 году и 2306 рублей в 2025 году. Среднегодовой размер срочной выплаты в следующем году будет 2435 рубля, а затем 2622 и 2815 рублей в 2024 и 2025 годах соответственно, заявили в РИА «Новости». Средняя сумма страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля, заявляли ранее в Минтруда и соцзащиты РФ. В 2022 году выплату проиндексировали на 8,6%.

Средняя сумма страховой пенсии в России может составить 19,8 тысяч рублей к концу 2023 года. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на документ по бюджету Соцфонда. «Согласно приведенному прогнозу, на конец 2023 года средний размер страховой пенсии составит 19 823 рубля (рост — на 4,4% за год). А средней страховой пенсии по старости неработающего пенсионера — 21 862 рубля (рост — на 4,8% за год)», — передает РИА «Новости». Социальная пенсия составит 12 561 рубль, это больше на 3,3%, указано в документе. Ожидается, что среднегодовая сумма накопительной пенсии достигнет 1921 рубля в 2023 году, 2153 рублей в 2024 году и 2306 рублей в 2025 году. Среднегодовой размер срочной выплаты в следующем году будет 2435 рубля, а затем 2622 и 2815 рублей в 2024 и 2025 годах соответственно, заявили в РИА «Новости». Средняя сумма страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля, заявляли ранее в Минтруда и соцзащиты РФ. В 2022 году выплату проиндексировали на 8,6%.