Военкоматы в ХМАО перешли на круглосуточный график работы

В Нефтеюганске уже начали работать круглосуточно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В городах ХМАО военкоматы начинают работать в круглосуточном режиме. Эту информацию URA.RU подтвердили в военных комиссариатах Нефтеюганска и Нягани.

«Мы сейчас работам круглосуточно с гражданами, попадающих под мобилизацию. Что касается постановки на учет, то встать на него можно в рабочее время», — сообщили в военкомате Нефтеюганска.

В военкомате Нягани журналисту также подтвердили, что военкомат работает круглосуточно. Но тут же добавили, что обращаться лучше в рабочее время. Что касается Нижневартовска, то там изменений в графике работы нет. В Сургуте и Ханты-Мансийске отказались называть время работы военкоматов, сославшись на секретность данных.

Изменения в рабочем графике военкоматов начались после объявления частичной мобилизации в стране. О мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. На военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов. Тех, кто проходит срочную службу по призыву, в зону конфликта направлять не будут. Часть категорий не подлежит мобилизации.

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.