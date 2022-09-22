Челябинский депутат Госдумы подал заявление о мобилизации на спецоперацию в Донбассе

Олег Колесников просит отпустить его воевать в Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников подал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его для участия в спецоперации на Украине. Скрин документа предоставили URA.RU в пресс-службе депутата.

«Я майор запаса, артиллерист, мне 54 года. Отношусь к первой группе годности к военной службе. Прошу Вас рассмотреть вопрос о моей мобилизации на Донбасс для участия в специальной военной операции», — говорится в тексте заявления, датированным 23 сентября.

«Я служил в армии в Польше командиром самоходного оружия. Закончил срочную в звании старшины, сейчас майор запаса. Отношусь к первой группе и считаю, что обязан отдать долг Родине. Мне неловко прятаться за моим конституционным правом не участвовать в СВО», — приводит слова Колесникова его пресс-служба.

В Госдуму Колесников переизбрался в сентябре 2021 года по Златоустовскому одномандатному избирательному округу. Ранее о готовности поступить на службу, невзирая на положенную депутатам федерального парламента бронь, заявил другой единоросс, Олег Голиков. А депутат от ЛДПР Станислав Наумов направил письмо о призыве в армию министру обороны Сергею Шойгу.

Владимир Путин обратился 21 сентября к населению, сообщив, что издал указ о частичной мобилизации. Он распространяется на 300 тысяч резервистов, прежде всего служивших в армии и имеющих опыт боевых действий, а также обладателей дефицитных военных специальностей. В зону боевых действий не пошлют срочников, часть категорий населения также не попадают подмобилизацию. Главам регионов поручено оказать все необходимое содействие в работе военкоматов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер фактически объявил мобилизацию чиновников, запретив все отпуска для чиновников муниципальных и областных органов власти.